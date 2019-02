Dem edlen Spender: Seit 30 Jahren ziert der knorrige Ölbaum Palmas Rathausplatz

Der Jahrhunderte alte knorrige Ölbaum auf dem Rathausplatz in Palma de Mallorca wurde der Stadt vor 30 Jahren - am 3. Mai 1989 - vom Unternehmer Jaume Batle gespendet. Daran erinnert seit Montag (25.2.) eine Gedenktafel.



Bürgermeister Antoni Noguera und weitere Politiker der Stadt nahmen am Montag an einer kleinen Ehrung teil. Der Baum stammt vom Anwesen Pedruixella Petit bei Pollença und wurde - bereits hoch betagt - von dort nach Palma verpflanzt. Das Alter des Ölbaums wird auf zwischen 500 und 600 Jahre geschätzt. /tg





Enguany fa 30 anys que l'olivera va arribar a Cort, gràcies a la donació de l'empresari Jaume Batle. Des d'avui una placa ens ho recorda ??#Palma #Cort pic.twitter.com/XBruHOnxuG — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) 25. Februar 2019