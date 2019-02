Polizisten nach Raub von 300.000 Euro von Bierkönig und Oberbayern vor Gericht

Die Männer standen am Montag (25.2.) erstmals vor Gericht.

Die Männer standen am Montag (25.2.) erstmals vor Gericht. Foto: MOI

Der Überfall klingt nach einem Hollywood-Streifen: Zwei Polizisten und ein Komplize halten einen Geldtransporter an, zwingen die Fahrer auszusteigen und machen sich mit dem Geld aus dem Staub. Die Diebe konnten gefasst werden, doch vom Geld fehlt jede Spur. Die Leidtragenden sind die deutschen Partytempel Bierkönig und Oberbayern.

Der Diebstahl ereignete sich am 24. Juli 2015 gegen 13.15 Uhr. Zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma waren mit einem Geldtransporter von den Discotheken zur Bank unterwegs. Auf der Avinguda de Fra Joan Llabrés wurden sie von einer Polizeikontrolle angehalten. Die Polizisten befohlen mit gezückten Pistolen den Männern auszusteigen. Die Beamten stiegen in den Transporter und entwendeten somit die Einnahmen der Discotheken in Höhe von 300.000 Euro sowie 400 Schweizer Franken und auch 300 Euro aus der Brieftasche des Fahrers.

Es dauerte nicht lange bis die Polizei den Fall aufklären konnte. Am 9. September wurden die Männer geschnappt. Bei den Dieben handelt es sich um einen 56-jährigen Beamten der Policía Nacional und einem 57-jährigen Mann, der 2007 bei der Polizei entlassnen worden war, als er als Chef einer Diebesbande entlarvt wurde. Zudem war ein weiterer 45-Jähriger an dem Raub beteiligt.

Die Polizei vermutete, dass die Männer über Kontakte zur Sicherheitsfirma verfügten, da sie den genauen Ablauf des Geldtransports kannten. Diese Vermutungen konnten jedoch nicht bestätigt werden. Zudem ist ungewiss, was mit den 300.000 Euro passiert ist.

Die Staatsanwaltschaft fordert je fünf Jahre Haft für die drei Angeklagten wegen bewaffneten Überfalls. Zudem sollen die Männer die Sicherheitsfirma für das gestohlene Geld entschädigen. Der 56-jährige Polizist soll außerdem fünf Jahre lang nicht als Beamter arbeiten dürfen. Bei einer ersten Verhandlung am Montag (25.2.) konnte keine außergerichtliche Einigung erzielt werden. /rp