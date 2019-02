Aldi plant neue Mallorca-Filiale im Zentrum von Cala Millor

Der Konzern Aldi plant im Zentrum von Cala Millor an der Ostküste von Mallorca eine neue Filiale. Das hat der Bürgermeister von Son Servera, Antoni Servera, gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigt. Eine Anfrage vom Dienstag (26.2.) bei dem Discounter, der sich zu geplanten Filialen in der Vergangenheit prinzipiell nicht äußerte, blieb bislang unbeantwortet.

Die Gemeinde hatte das Gelände des geplanten Aldi-Standorts bislang als Parkplatz gepachtet. Bevor es mit dem Bau losgehen könne, stünden nun aber zunächst Erschließungsarbeiten an, so der Bürgermeister. Von dem 13.000 Quadratmeter großen Grundstück müssten 6.000 an die Gemeinde abgetreten werden.

Die konservative Opposition in Son Servera kritisierte, dass sich die Gemeinde die Chance habe entgehen lassen, das zentral gelegene Grundstück zu erwerben. Bürgermeister Antoni Servera verweist gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" dagegen auf fehlende Mittel im Haushalt. Man versuche, andernorts neue Parkplätze auszuweisen, so neben dem Fußballplatz, der zur Nachbargemeinde Sant Llorenç gehört, sowie in den umliegenden Straßen.

Aldi hatte im Mai 2015 die ersten Niederlassungen auf Mallorca eröffnet. Die ersten sechs Läden entstanden in Palmanova, Magaluf, Inca, Marratxí und Palma. 2016 kam dann eine Filiale in Manacor hinzu, 2017 eine weitere in Campos.