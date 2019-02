Mallorcas Inselmitte erreicht bereits 23 Grad

Langsam ist die Frage berechtigt, ob der Winter auf Mallorca schon vorbei ist. Die Temperaturen steigen weiter an, und die Sonne gönnt sich kaum Pausen.

Bis zu 22 Grad sind am Mittwoch (27.2.) in Sa Pobla drin. In Palma de Mallorca und Felanitx bleibt der Balken im Thermometer bei 18 Grad stehen. Dazu weht bei viel Sonnenschein ein laues Lüftchen.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

In der Nacht gibt es auf der Insel große Unterschiede bei der Temperatur. Während es an der Ostküste um Felanitx bei 10 Grad mild bleibt, kühlt es in den Bergen um Lluc auf 1 Grad ab. Auch in Palma de Mallorca wird es bei 3 Grad frisch.

Der Donnerstag startet mit etwas Nebel im Flachland. Dieser geht am Vormittag in einen unbewölkten Himmel über. Die Temperaturen steigen noch einen Tick an. 23 Grad sollen es in Sa Pobla werden, etwa 20 Grad auf der restlichen Insel. Ab den Abendstunden kann der Himmel langsam zuziehen. Die Temperaturen nachts zeigen sich unverändert.

Freitag soll das Wetter weiter schön bleiben, die Höchsttemperaturen können jedoch langsam sinken. /rp

