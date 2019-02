An Mallorcas Schwebe-Pools wird geschweißt und geschraubt

Der größte Schwebe-Pool Europas ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Mit einem Kranwagen wird an den 48 Meter langen durchsichtigen Becken am Hotel Calvià Beach in Magaluf auf Mallorca gearbeitet. Die beiden Schwimmbecken mit den Glaswänden und -böden hängen in 20 Meter Höhe zwischen zwei Gebäuden des Hotels.

Eingeweiht wurden die Schwebe-Pools im vergangenen Sommer. Gleich wenige Tage später musste nachgebessert werden, weil das Wasser aus den Glasböden tröpfelte. Der Hotel-Komplex umfasst einen großen öffentlichen Platz - die Momentum Plaza - mit etwa 20 Geschäften, Bars und Restaurants. /tg