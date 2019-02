Palma de Mallorca brüstet sich mit "Rekord-Investitionen" an der Playa de Palma

Zwei Monate vor den Regional- und Kommunalwahlen auf Mallorca hat die Stadt Palma Bilanz über die Investitionen an der Playa de Palma gezogen. Insgesamt fließen in dieser Legislaturperiode mehr als 6 Millionen Euro, um Gehwege und Infrastruktur instand zusetzen und zu erneuern, erklärte Stadtrat Rodrigo A. Romero am Mittwoch (27.2.).

Während Hoteliers und Anwohner immer wieder mangelnde Investitionen kritisierten - gezählt und dokumentiert wurden zuletzt genau 1.752 Mängel - , spricht die Stadt von einer "Rekordsumme". Man investiere 45 Prozent mehr als in der vorherigen Legislaturperiode.

Wichtigstes Projekt ist die Erneuerung der Beleuchtung an der Strandpromenade. Es umfasst eine Investitionssumme von 2,5 Millionen Euro, um die in die Jahre gekommenen Laternen durch moderne LED-Strahler zu ersetzen. Die bisherigen Betonsäulen waren baufällig und mussten abmontiert werden, derzeit beleuchten noch provisorische Strahler die Promenade.

Des Weiteren werde in sieben Straßen an der Playa de Palma der Asphalt erneuert. Hierfür fließen laut Stadt 635.000 Euro. Im Viertel Can Pastilla werden weitere 235.000 Euro investiert.

Abschließend verweist die Stadtverwaltung auf die Erneuerung der Gehwege in Arenal und Coll d'en Rabassa mit einem Budget von 375.000 Euro sowie auf die Anlage von zwei neuen Parkplätzen in Can Pastilla und am Passeig Meravellas an der Playa de Palma. /ff