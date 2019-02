Putzfrau in Restaurant in Palma durch illegales Insektizid vergiftet

Die Gase eines in der EU nicht zugelassenen Insektizids hat die Angestellte eines Tapas-Restaurants im Lonja-Viertel in Palma de Mallorca eingeatmet. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag (26.5.). Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden.



Der Putzfrau des Restaurants im Carrer Apuntadors wurde plötzlich übel, ohne dass sie einen Grund erkennen konnte. Dann stellte sich heraus, dass die Beschwerden wahrscheinlich durch das Versprühen eines Insektizids in einer angrenzenden Pizzeria hervorgerufen worden waren. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, während die Feuerwehr Palma die Räume beider Lokale lüftete. Den ersten Ermittlungen der Ortspolizei zufolge ist das verwendete Insektizid in der EU nicht zugelassen. Weitere Personen wurden anscheinend nicht verletzt. /tg





Intoxicación??

Han fumigado en una pizzería que conecta con el restaurante y el producto se ha filtrado hasta el local intoxicando a una trabajadora. Trasladada a la #Policlinica

Ventilamos y aseguramos la zona.

C/.Apuntadors ??Pl/.de la Reina @Polprbaleares #ambulancias

00:00 pic.twitter.com/bUhkrT8ol4 — A.C.i E. (@BombersDePalma) 26 de febrero de 2019