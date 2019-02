Lindner Golf Resort eröffnet nach monatelanger Komplett-Renovierung

Nach drei Monaten Komplett-Renovierung hat das Lindner Golf Resort Portals Nous auf Mallorca im neuen Stil eröffnet. Dabei wurden das Hotel nicht nur von "Lobby bis Dachgeschoss" komplett erneuert. Es sind auch zehn weitere Zimmer, ein neues Golf Service Center sowie ein Radkeller samt Werkbank hinzugekommen, wie das Unternehmen am Donnerstag (28.2.) mitteilte. Die Investition belief sich auf über 6,5 Millionen Euro, über 100 Handwerker waren in den Wintermonaten beschäftigt.

Zu den Veränderungen schreibt das Unternehmen, die Lobby sein nun "heller und geräumiger" gestaltet. "Der große Community-Tisch und der offene Übergang zum neuen 'Restaurant I Bar I Vinothek Niko's Place' machen sie zudem lebendiger", schwärmt Carolina Cordes von Lindner.

Der neue Restaurant- und Barbereich "Niko's Place" sei nach dem bei Stammgästen sehr geschätzten Barkeeper Nikolay Draganov benannt. Eine "große, offene Bar im afrikanischen Shabby-Chic-Stil" ist das Herzstück, in dem Niko die Drinks serviert. Fließend geht die Bar über in den Restaurantbereich, verzierte Holzteller an den Wänden und Möbel in Naturtönen sorgen dort für ein exotisches Ambiente. Küchenchef Martin Schattenberg verwöhnt die Gäste mit ausgefallenen Tapas und Kreationen der Mittelmeerküche wie Chipirones mit Limetten-Mayo, Langostinos mit Citrus-Salz und Mojosauce oder Iberico-Schinken mit Pimientos de Padrón, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die 128 Zimmer des Lindner Golf Resorts wurden kernsaniert und sind nun in "hellen Holz- und Erdtönen" gehalten. "Ausgesuchte afrikanische Kunstgegenstände, abstrakt verzierte Teppichböden und rustikale Holzhocker sorgen für Ethno-Flair", wirbt das Unternehmen. /tg