Dichter Nebel behindert Flugverkehr auf Mallorca

Auf dem Flughafen Mallorca kommt es am Freitag (1.3.) zu Verspätungen. Grund ist der dichte Nebel, der seit den frühen Morgenstunden die Bucht von Palma eingenommen hat. Rund 60 Flüge sind betroffen, die durchschnittliche Verzögerung beträgt 18 Minuten.





Laut der staatlichen Wetteragentur Aemet soll sich dieser um den Mittag hin auflösen. Allerdings könne es auch in anderen Gegenden von Mallorca im Laufe des Tages zu Nebelfeldern kommen.



Der für die Stadt Palma de Mallorca unüblich lang andauernde und dichte Nebel hat zu vielen Reaktionen in den sozialen Netzwerken geführt. /pss





La niebla cubre Palma y obliga a retrasar vuelos en el aeropuerto Son Sant Joan https://t.co/HIIdS2OkEh — Diario de Mallorca (@diariomallorca) 1 de març de 2019