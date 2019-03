Das Wochenende auf Mallorca wird sonnig

Da kann man doch mal zum Strand bei so einem Wetter.

Starker Nebel hatte am Freitagmorgen (1.3.) die Inselhauptstadt Palma de Mallorca im Griff, im Laufe des Tages löste sich dieser allerdings.Auch am Samstag kann es veeinzelt zu Nebelfeldern kommen, die meiste Zeit des Tages soll aber die Sonne scheinen. Die Temperaturen bleiben bei geschmeidigen 20 Grad. In der Nacht kühlt es aber immer noch bis auf 2 Grad herunter.

Der Sonntag soll ähnlich entspannt werden, hier könnten die Temperaturen tagsüber sogar noch ein wenig steigen, prophezeit die staatliche Wetteragentur Aemet. Der Wind aus Südwest nimmt am Nachmittag zu.

