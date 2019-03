Lastwagen stößt auf Mallorca mit Flughafenbus zusammen

So stellt man sich den Start in den Mallorca-Urlaub nicht vor: Ein Lastwagen ist am Freitag (1.3.) mit einem Bus der Linie 1, welcher zwischen dem Flughafen und dem Hafen von Palma de Mallorca pendelt, zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr am Hafen. Dem Anschein nach missachtete der Lkw-Fahrer die Vorfahrt und donnerte in den Bus rein. Während die Fahrerkabine des Lastwagens erheblichen Schaden davontrug, gingen beim Bus nur ein Fenster und die Tür kaputt.

Da der Bus fast die Endstelle erreicht hatte, fuhren nur noch wenige Passagiere mit, die alle unverletzt blieben. Eine Alkohol- und Drogenkontrolle beim Lkw-Fahrer blieb negativ. /rp