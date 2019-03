Mallorca-Wetter gibt einen Vorgeschmack auf den Sommer

Kann man so machen: 25 Grad und Sonne auf Mallorca.

Welch Wonne diese Sonne. Die Schönwetter-Serie auf Mallorca hält weiter an. Bei 25 Grad und reichlich Sonnenschein sind erste sommerliche Gedanken erlaubt.

Wolken? Was ist das?, fragt sich der Mallorca-Urlauber dieser Tage. Strahlend blauer Himmel frohlockt über der Insel am Sonntag (3.3.). Bis zu 24 Grad werden in der Inselmitte um Sa Pobla erreicht. Palma de Mallorca schafft die 20-Grad-Marke bei 19 Grad leider nicht.

Die Nacht beweist, dass es doch noch Winter ist. In den Bergen um Lluc kühlt es auf 1 Grad ab. 6 Grad sind es in Sa Pobla und Palma de Mallorca, 9 Grad an der Ostküste.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Der Start in die neue Woche wird mit steigenden Temperaturen versüßt. 25 Grad sollen es dann in Sa Pobla werden, auch die restliche Insel knackt die 20-Grad-Marke. Der Montag startet mit viel Sonne. Nach dem Mittagessen können dann doch vereinzelte Wolken am Himmel vorbeiziehen.

Bei 18 Grad Wassertemperatur an der Playa de Palma ist ein kurzer Sprung ins Meer drin.

Nachts bleibt es bei Temperaturen um die 10 Grad mild.

Den Ausblick auf das Wetter am Dienstag lassen wir an dieser Stelle lieber sein. Denn bewölkter Himmel und sinkende Temperaturen verderben die Laune. /rp