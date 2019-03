Die Hotels in Alcúdia starten dieses Jahr später in die Mallorca-Saison

Auch an der Stadtmauer von Alcúdia wird gegraben.

Auch an der Stadtmauer von Alcúdia wird gegraben. Foto: Frau

Die meisten Hotels in Alcúdia und Port d'Alcúdia im Norden von Mallorca werden in diesem Jahr später öffnen als üblich. Wie die Geschäftsführerin der örtlichen Hoteliersvereinigung, Carmen Zierer, sagte, gebe es zurzeit noch umfangreiche Bauarbeiten im Ort. Die Hoteliers würden abwarten, bis die Arbeiten beendet seien, um den Urlaubern den damit verbundenen Lärm und Dreck zu ersparen.

Viele Hoteleigentümer nutzen die öffentlichen Arbeiten, um selbst ihre Häuser zu renovieren. Deshalb werden etwa 40 Hotels erst Ende März oder Anfang April die ersten Gäste empfangen. Erst acht Hotels seien bislang geöffnet, sagte Zierer.

Gebaut wird vor allem in der zweiten Meereslinie von Port d'Alcúdia. Dort entstehen ein Fahrradweg sowie neue Bushaltestellen. Im Carrer Teodoro Canet wird derzeit noch die Straße ausgebessert. Dabei handelt es sich allesamt um Verbesserungen, die die Hoteliersvereinigung des Ortes in der Vergangenheit mehrfach gefordert hatte, weshalb sich der Ärger über den späteren Saisonbeginn sehr in Grenzen hält. /jk