Mehr Wolken, aber angenehm warm auf Mallorca

Kein Grund zur Sorge: Die Schönwetter-Serie auf Mallorca ist noch nicht vorbei, auch wenn einige Wolken es der Sonne in den nächsten Tagen schwer machen. Dennoch wird vielerorts die 20-Grad-Marke geknackt.

Am Dienstagmorgen (5.3.) kann es ortsweise Nebel geben. Besonders am Dienstagvormittag bleibt es vielerorts bewölkt. Gegen Nachmittag gibt es dann wieder Aussicht auf blauen Himmel.

Die Temperaturen in Sa Pobla steigen am Dienstag (5.3.) zwar nicht wieder auf 25 Grad wie am Montag (4.3.) an, aber 22 Grad sind drin. Auch in Palma de Mallorca sollen die Höchstwerte bei 20 Grad liegen. Nachts sinken die Temperaturen auf der Insel jedoch auf unter 10 Grad ab.

Der Mittwoch (6.3.) startet ähnlich nebelig. Für Sóller sind 24 Grad vorausgesagt, für Palma de Mallorca 21 Grad. /jh