Feuerwehr findet Leiche eines 82-Jährigen, der wochenlang tot in der Wohnung lag

Die Feuerwehr stieg über den Balkon in die Wohnung ein. Foto: Bombers de Palma

Die Leiche eines 82-jährigen Mannes hat die Feuerwehr Palma de Mallorca am Dienstag (5.3.) aus dessen Wohnung im Carrer Andreu Feliu geborgen. Der Mann war vermutlich bereits vor mehreren Wochen eines natürlichen Todes gestorben. Nachbarn hatten die Polizei verständigt, weil sie ihn länger nicht gesehen hatten und die weder die Tür öffnete noch ans Telefon ging.



Der Mann litt anscheinend unter dem Diogenes- oder Vermüllungssyndrom. Die Wohnung war voller Müll. In einem Käfig fanden die Feuerwehrleute die Kadaver von vermutlich verdursteten Vögeln. /tg





Entramos en vivienda donde persona de avanzada edad no responde hace un mes. La encontramos fallecida sobre la cama. Piso repleto de basura por síndrome de Diógenes

Colabora @policiadepalma y @Polprbaleares

10'0h. C/Andreu Feliu pic.twitter.com/eWc4ArPzKY — A.C.i E. (@BombersDePalma) 5 de marzo de 2019

Obdachloser an Alkoholvergiftung gestorben

Bereits in der Nacht von Montag (4.3.) auf Dienstag fand die Leiche eines Obdachlosen in Palmas Viertel El Amanecer. Der etwa 60-jährige Mann starb ersten Anzeichen zufolge an einer Alkoholvergiftung, die womöglich durch die Einnahme von Medikamenten verstärkt wurde.Andere Obdachlose hatten den Mann polnischer Nationalität regungslos auf dem Petanca-Feld des Stadtviertels gefunden. Sie verständigten den Notruf. /tg