Mallorca erlebt tropische Nacht mitten im März

Von tropischen Nächten sprechen Meteorologen, wenn die Tiefsttemperatur 24 Stunden lang nicht unter 20 Grad sinkt. Das für den Sommer auf Mallorca typische Phänomen trat nun sehr lokal - auf Banyalbufar begrenzt - im März auf. In der Nacht von Sonntag (3.5.) auf Montag sank die Temperatur in Banyalbufar nicht unter 20 Grad.



Dabei handelte es sich auf ein lokal sehr begrenztes Phänomen. Auch in den Nachbarorten der Tramuntana blieb es mit rund 15 Grad ungewöhnlich warm. Gleichzeitig sanken die Temperaturen im Süden Insel jedoch auf für die Jahreszeit gewöhnlichen 4 oder 5 Grad, wie das Wetteramt Aemet informiert.





Efectos locales, un viento del SW moderado y una fuerte inversión en las capas bajas de la atmósfera provocan que esta noche la estación de #Banyalbufar no haya bajado de los 20 ºC.

Mirad que diferencia con las Tmín de #Campos 3.8 ºC y de #Palma aeropuerto 4.7ºC. pic.twitter.com/L2RHLQzJl9 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 4 de marzo de 2019

Tropische Nächte werden auf Mallorca für gewöhnlichregistriert. Im Juli und August sind sie häufig. Teilweise sinken die Temperaturen dann. Der jetzt im März gemessene Wert wird in den Statistiken nicht als "tropische Nacht" registriert werden, weil keineüberschritten wurde. Am Sonntagmorgen waren es in Banyalbufar 19 Grad. /tg