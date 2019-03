Alltours verkündet Plus bei Buchungen in konzerneigenen Hotels auf Mallorca

Im Mai eröffnet auf Mallorca das allsun Hotel Marena Beach nach Kernsanierung an der Playa de Palma.

Im Mai eröffnet auf Mallorca das allsun Hotel Marena Beach nach Kernsanierung an der Playa de Palma. Foto: Alltours

"Besser als der Markt" entwickelt sich die Buchungsnachfrage für Mallorca - diese Zwischenbilanz zieht der Reiseveranstalter Alltours anlässlich der Tourismusmesse ITB in Berlin, die am Mittwoch (6.3.) gestartet ist. Grund sei "der hohe Buchungszuwachs bei der alltours-eigenen Hotelkette allsun und den von alltours angebotenen Exklusivhotels auf der Baleareninsel", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Buchungen für Häuser dagegen, die sich mit dem Angebot von Mitbewerbern überschnitten, lägen noch unter Vorjahr. Die Inseln Ibiza und Menorca könnten einen erfreulichen Gästezuwachs verzeichnen.

Die Hotelbuchungen für Mallorca hätten seit Januar spürbar angezogen. Man gehe davon aus, dass der positive Trend weiter anhält und Mallorca trotz der Verlagerung der Nachfrage in Konkurrenzdestinationen wie die Türkei an das starke Vorjahresergebnis anknüpfen werde.

Alltours ist mit 26 unternehmenseigenen allsun-Hotels auf Mallorca vertreten. 15 der Anlagen empfangen Gäste nach Unternehmensangaben auch im Winter. /ff