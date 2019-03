Blütenstaub-Wolke über Mallorca gesichtet

Schwere Zeiten für Allergiker: Eine dicke Schicht Blütenstaub ist in den vergangenen Tagen auf Mallorca niedergegangen.

In Folge des seit Wochen frühlingshaften Wetters ist vielerorts auf der Insel der gelbfarbene Schleier auszumachen, auf Balkonen genauso wie auf den Autodächern.

Besonders im Raum Sóller macht sich der Blütenstaub bemerkbar, berichtet wird von einer Art gelblichen Wolke, die über dem Orangental schwebe.

Auf der Wasseroberfläche in der Bucht von Sóller schwappte ebenfalls der Pollen und sorgte unter Einheimischen wie Mallorca-Urlaubern für Gesprächsstoff. Besonders zwischen s'Estaca und Sóller ist die Blütenstaub-Konzentration hoch.

In den kommenden Tagen soll das Wetter auf Mallorca etwas schlechter werden. Am Mittwoch (6.3.) gibt es zwar weiter frühlingshafte Temperaturen um die 23 Grad in Sa Pobla und 20 Grad in Palma de Mallorca, dafür bleibt es weite Strecken des Tages bewölkt.

Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor der Küste von Menorca vor dem Wetterphänomen Rissaga. Dabei handelt es sich um eine Art Mini-Tsunami, der durch den Luftdruck ausgelöst wird. In heftigen Fällen kann dieses Phänomen auch vor der Küste von Mallorca auftreten. Die Warnung gilt bis Donnerstag.

In der Nacht bleiben die Temperaturen bei über 10 Grad angenehm. Am Donnerstag geht es mit einem Sonne-Wolken-Mix weiter. Die Tagestemperaturen sinken unter die 20-Grad-Marke. /ff