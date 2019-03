Busfahrer kündigen Streiks in Palma de Mallorca an

Die Beschäftigten des städtischen Transportunternehmens (EMT) wollen die Arbeit niederlegen. Streiks drohen jeweils am 25., 27. und 29. März von 8 bis 10 Uhr sowie von 18 bis 20. Am 1. April will man den gesamten Tag streiken.

Der Betriebsrat will durchsetzen, dass künftige Busfahrer wieder eine Prüfung ablegen müssen. Seit 2015 ist lediglich ein Nachweis von Erfahrungen notwendig. Die Arbeitsbedingungen seien unzumutbar.