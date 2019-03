In Palma das neue Aida Nova Kreuzfahrtschiff besichtigen

Wie fühlt sich ein Urlaub an Bord eines Kreuzfahrtschiffs von Aida Cruises an? Bei fünf Besichtigungsterminen auf dem neusten Schiff des Kreuzfahrtriesen, der Aida Nova, und fünf weiteren auf der Aida Sol in Palma de Mallorca können Sie ein bisschen Kreuzfahrtluft schnuppern.

Während eines geführten Rundgangs in Kleingruppen von 10 bis 15 Personen erhalten Besucher Einblicke in den Wellness- und Fitnessbereich, die Entertainment-Bereiche und Restaurants. Auf der Aida Nova, die 5.200 Passagiere befördern kann, dürfen sich Interessierte zudem auf den Beach Club, einen überdachten Bereich zum Sonnen, sowie ein schwimmendes TV-Studio freuen. Wer in letzterem Platz nimmt, bekommt ein Gefühl dafür, wie die Aufzeichnung einer Live-Show abläuft.

Die Besichtigungen beider Schiffe enden mit dem Mittagessen in einem der Bordrestaurants und dauern ungefähr vier Stunden.

Für den Besuch der Aida Nova stehen in Palma de Mallorca vorerst fünf Termine, jeweils samstags vom 4. Mai bis 1. Juni zur Wahl. Wer die Aida Sol besichtigen möchte, kann dies ebenfalls samstags zwischen dem 16. März und dem 13. April tun.

Der Preis für die Schiffsbesichtigungen liegt bei 29 Euro pro erwachsener Person. Kinder bis einschließlich 15 Jahre können kostenlos an Bord gehen. Tickets gibt's unter www.bit.ly/TicketsAida.

Neukunden und Gäste, die innerhalb von sechs Wochen eine AIDA-Reise buchen, erhalten als Dankeschön 50 Euro Bordguthaben, wenn sie innerhalb der letzten fünf Jahre nicht mit AIDA gereist sind.

Weitere Informationen zu den Schiffsbesichtigungen finden Sie unter www.aida.de/schiffsbesuche zu finden. /sw