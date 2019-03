Sonne tanken auf Mallorca am Wochenende

Die Wolken haben keine Lust auf Arbeit am Wochenende und verziehen sich. So stehen Mallorca sonnige Tage bevor. Diese sollten genutzt werden, denn in der kommenden Woche wird es tatsächlich nochmal schmuddelig.

Am Freitag (8.3.) wird es wechselhaft. Sonne und Wolken geben sich die Klinke in die Hand. Am Abend kann es sogar in manchen Orten etwas tröpfeln. Die Temperaturen knacken in der Inselmitte geradeso die 20-Grad-Marke. Auf der restlichen Insel ist mit 18 Grad zu rechnen.

In der Nacht muss die Heizung wohl wieder eingeschaltet werden. 2 Grad in Lluc, 4 Grad in Sa Pobla, 5 Grad in Palma de Mallorca und 8 Grad in Felanitx - so lauten die Mindestwerte.

Der Samstag startet bezaubernd: blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen knapp unter 20 Grad. Daran ändert sich den ganzen Tag nichts. 17 Grad soll das Wasser an der Playa de Palma kalt sein.

Der Sonntag startet etwas neblig. Der Nebel verzieht sich aber rasch, und auch der zweite Tag des Wochenendes wird schön. Die Temperaturen sollen sogar ansteigen und in der Inselmitte 23 Grad erreichen. An den Küsten bleibt es etwas kühler.

Liebe Leser, machen Sie sich auf an den Strand und saugen Sie die Sonne auf. Denn ab Montag zieht eine graue Wolkendecke über Mallorca. Mitte der Woche sollen die Höchsttemperaturen auch nur noch 15 Grad betragen - das sind ja fast schon deutsche Verhältnisse!