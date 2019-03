Gefahr für Straßenbahnfahrer in Sóller

Die vor allem bei Urlaubern beliebte Straßenbahn von Sóller im Westen von Mallorca fährt an vielen Stellen zu dicht an den Außenterrassen von Bars und Restaurants entlang. Das hat jetzt ein neues technisches Gutachten ergeben.

Besonders kritische Punkte befänden sich auf der Teilstrecke zwischen dem Bahnhof und der Plaça del Mercat. Oftmals würden Gastronomen ihre Tische und Stühle so nah an die Gleise stellen, dass die Sicherheit der Gäste nicht gewährleistet sei. Auch für die Fahrgäste der Straßenbahn könne dies zu riskanten Situationen führen. Ebenfalls zu nah an den Schienen stünden einige Stände des samstäglichen Wochenmarkts sowie gastronomische Terrassen in Port de Sóller.

Das Risikogutachten wird nun vom Rathaus in Sóller gründlich studiert, um gegebenenfalls Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. /somo