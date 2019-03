Mallorquinisches Personal der Fluglinie Air Europa wird in Caracas beschossen

Ein auf Mallorca lebender Pilot der Fluglinie Air Europa ist am Sonntag (10.3.) zusammen mit seiner Crew in der venezolanischen Hauptstadt Caracas beschossen worden. Der Schusswechsel ereignete sich während eines Überfalls durch eine Räuberbande auf dem Weg der aus zehn Personen bestehenden Crew zum Hotel. Der Minibus erreichte schließlich das Hotel, ohne dass jemand zu Schaden kam. Sicherheitspersonal des Hotels erwiderte die Schüsse der Räuber.

Der Pilot, José María Sandín, und seine Crew entschieden nach dem Vorfall, mit dem nächsten Flieger nach Spanien zurückzukehren. Das Personal machte zudem Druck auf das Unternehmen, den Flugplan in Zukunft zu ändern. Statt einer Übernachtung in Caracas will die Fluglinie künftig nur in Caracas zwischenlanden. Die Mitarbeiter verlassen das Flugzeug nicht und fliegen weiter nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik, um dort zu übernachten. /tg