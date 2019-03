Umfrage: Wofür sollen die EU-Gelder auf Mallorca fließen?

Eine Umfrage zur Rolle der EU-Fördergelder auf Mallorca und den Nachbarinseln soll ein Bild darüber vermitteln, wie und was die Inselbewohner von der Kohäsionspolitik auf den Balearen mitbekommen. Darüber informiert die Balearen-Regierung.



Externer Link: Hier geht es zur Umfrage



An der mehrsprachigen Umfrage zum Stellenwert der Kohäsionspolitik (Europäische Fonds für regionale Entwicklung EFRE und Europäische Sozialfonds ESF) können Sie über diesen Link teilnehmen. "Europa lebt vom Mitmachen und hier haben Sie die Möglichkeit, mittels Teilnahme an der Umfrage die Zuteilung oder Verteilung der europäischen Fördergelder zu optimieren", heißt es von Seiten der Balearen-Regierung.





Participate!

Share your thoughts on the future of European Funding on the Balearic Islands ?? ?



Mach mit!

Sag uns deine Meinung zur Zukunft der europäischen Finanzpolitik auf den Balearen ?? ?https://t.co/dxZY3omIQz pic.twitter.com/tz8rxB7joT — Vicepresidència IB (@VicepresidencIB) 19. Februar 2019