Umweltschützer sammeln Müll zum Internationalen Tag der Flüsse

Zum Internationalen Tag der Flüsse beteiligen sich mehrere Umweltschutzorganisationen auf Mallorca am spanischen Projekt "ein Quadratmeter für die Flüsse", bei dem der Müll in spanischen Flüssen und Seen gesammelt und analysiert wird. Freiwillige klauben dafür auf Mallorca und anderen Orten in Spanien den Abfall auf und ordnen ihn verschiedenen Kategorien zu: Plastik, Zigarettenstummel, usw.

Auf Mallorca wird am Punkt Es Llac Gran im Gemeindegebiet von Alcúdia gesucht. Spanienweit analysieren die Initiatoren von Libera, Seo Bird Life und Ecoembes 157 Orte. Der Müll wird über Flüsse und Sturzbäche in die Ozeane gespült. Dort schädigt er viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten.

Der Einsatz von Freiwilligen bei dem jährlich stattfindenen Projekt wird von den jeweiligen Organisationen koordiniert. "Dank dem Engagement von tausenden von Freiwilligen, die jedes Jahr an den Kampagnen teilnehmen, kommt das Projekt schnell voran", heißt es in einer Pressemitteiliung von Libera. /tg