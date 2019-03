Das Wetter auf Mallorca kann sich nicht entscheiden

Was soll es sein? Regen oder vielleicht doch Sonne? Das Wetter auf Mallorca ist gerade unentschlossen. Denn täglich ändert es seine Meinung.

Nach Wochen des strahlenden Sonnenscheins ziert am Montag (11.3.) mal wieder eine graue Wolkendecke den Himmel über Mallorca. Örtlich können ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen sinken und erreichen nur noch Höchstwerte von 17 Grad.

Schon am Nachmittag soll die Sonne wieder herauskommen, die Wolken sollen weiterziehen. In der Nacht kühlt es auf 5 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, 10 Grad in Felanitx ab.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Dienstag soll das Wetter wieder schön werden. Bei wenigen Wolken am Himmel strahlt die Sonne kräftig. Sa Pobla knackt geradeso die 20-Grad-Marke, in Palma de Mallorca bleibt der Balken im Thermometer bei 18 Grad stehen. Die Temperaturen in der Nacht zeigen sich im Vergleich zum Vortag unverändert.

Zur Wochenmitte soll das Wechselspiel weitergehen. Mittwoch soll es wieder grau mit örtlichen Regenfällen werden. Donnerstag wieder schön. /rp