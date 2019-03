Zeuge beobachtet erstmals Feuerteufel von Palma beim Zündeln

Während der Feuerteufel in Palma de Mallorca erneut zugeschlagen hat, wurde er dabei anscheinend erstmals von einem Augenzeugen beobachtet. Ein weiteres Mal brannten in der Nacht auf Dienstag (12.3.) sieben Mülltonnen ab. Im Ortsteil Camp Redó brannten zunächst vier Container im im Carrer Bisbe Bernat Nadal hinter dem Einkaufszentrum Carrefour und anschließend weitere drei Container im Carrer Sant Vicenç de Paül. Auch ein Baum und ein Pkw wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Erstmals gibt es anscheinend einen Augenzeugen für die Tat, der den mutmaßlichen Täter genau beobachten und beschreiben kann. Demnach ereignete sich die Tat kurz vor Mitternacht. Ein weiß gekleideter Mann von etwa 30 Jahren habe ein paar Matten in einen der Container hinter Carrefour geworfen und diese anschließend angezündet. Derselbe Augenzeuge beobachtete denselben Mann, wie er anschließend zu den anderen Containern im Carrer Sant Vicenç de Paül ging und die Tat wiederholte.

Dem Augenzeugen zufolge wurde der Mann anschließend von der Polizei aufgegriffen. Diese habe die Personalen festgehalten. Die Polizei hat die Festnahme des mutmaßlichen Feuerteufels noch nicht bestätigt.

Bereits im Janauar hatte es kurzfristig geheißen, dass der Feuerteufel von Palma geschnappt worden war. Später entpuppte sich der festgenommene Mann als einer von möglicherweise mehreren Trittbrettfahrern. In den vergangenen Monaten brannten an der Playa de Palma sowie in anderen Stadtteilen der Balearen-Hauptstadt hunderte von Containern. Die Polizei mutmaßt, dass es sich um mehrere Täter handelt. /tg