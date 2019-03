Tuifly: Bestellte Problem-Boeing sollte nicht nach Mallorca fliegen

Nach dem erneuten Absturz einer Boeing 737 MAX-8 in Äthiopien sind auch Mallorca-Flüge von dem Verbot des Flugzeugtyps im europäischen Luftraum betroffen. Bislang waren solche Maschinen durchaus häufige Gäste auf dem Flughafen Palma de Mallorca. Unter anderem waren sie im Einsatz der Fluglinien Norwegian und Smartwings, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch (13.3.) berichtet.

Auch Tuifly plante, den neuen Flugzeugtyp für Flüge von und nach Deutschland einzusetzen. Am Mittwoch (13.3.) sollte das erste der neu erworbenen Maschinen zum Heimatflughafen Hannover überführt werden, wie Unternehmenssprecher Aage Dünhaupt der MZ bestätigte. Diese Maschine sollte aber nicht für Flüge nach Mallorca eingesetzt werden. Das Flugverbot werde also keine Tuifly-Verbindungen zwischen Deutschland und der Insel beeinträchtigen, so Dünhaupt gegenüber der MZ. "Für die Flüge nach Mallorca benutzen wir die normalen Boeing 737-800, also nicht die MAX", so der Tuifly-Sprecher.

Im Oktober 2018 war eine Maschine dieses Typs in Indonesien abgestürzt. 189 Passagiere kamen ums Leben. Am Sonntag (10.3.) stürzte eine weitere Boeing 737 MAX-8 in Äthiopien ab. Diesmal verloren 157 Menschen ihr Leben. Bis die Unfallursachen geklärt sind - Fachleute befürchten es könnte sich um einen Fehler in der Software des Flugzeugs handeln - darf die Maschine auf Flughäfen der EU nicht starten oder landen.

Norwegian bestätigte, man werde die Maschinen nicht einsetzen. "Wer unterhalten einen offenen Dialog mit den Luftfahrtbehörden und Boeing und befolgen ihre Anweisungen", hieß es bei der Fluglinie, die zahlreiche Mallorca-Flüge anbietet.

Spanienweit sind im Jahr 2018 rund 700.000 Passagiere mit Flugzeugen vom Typ Boeing 738 MAX-8 auf spanischen Flughäfen gestartet oder gelandet, informiert die Tageszeitung "El País". /tg