Diebe auf Mallorca übernachten im gestohlenen Lastwagen

Ein seltsamer Fall von Homeoffice: Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Montag (11.3.) zwei Männer dabei erwischt, wie sie in einem gestohlenen Lastwagen schliefen. Die Männer nutzten das Gefährt auch für weitere Raubeszüge, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Vor vier Tagen hatten die polizeibekannten Gauner im Alter von 63 und 29 Jahren den Lastwagen in Llucmajor gestohlen. Neben den schlafenden Männern fanden die Polizisten im Laderaum Diebesgut aus anderen Fahrzeugen. /rp