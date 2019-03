Die Sonne kommt auf Mallorca bald wieder raus

Graue Wolken zieren am Mittwoch (13.3.) den Himmel über Mallorca. Damit ist bald Schluss. Für die restliche Woche prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet viel Sonnenschein.

Am Mittwoch muss die Wolkendecke noch geduldet werden. Ortsweise kann es zu leichten Regenfällen kommen. Der Wind weht böig. Die Tageshöchsttemperaturen pendeln sich bei etwa 18 Grad ein.

Nachts gibt es große Unterschiede. Während es in Sa Pobla auf sechs Grad abkühlt, bleibt es in Palma de Mallorca bei acht Grad und in Felanitx bei elf Grad milder.

Im Nordosten von Mallorca bleibt es am Donnerstagmorgen noch bewölkt. Die restliche Insel sonnt sich dann bereits. Die Temperaturen gleichen tagsüber denen vom Vortag, nachts kühlt es etwas stärker ab.

Am Freitag soll es einen blauen Himmel und leicht steigende Temperaturen geben. Der Trend setzt sich am Wochenende fort. Erst mit dem Start in die neue Woche soll es wieder ungemütlich werden. /rp