Nach 38 Tagen hat es auf Mallorca wieder geregnet

Es regnet, es regnet, die Erde wird nass - 38 Tage lang gab es nun wirklich keinen Grund auf Mallorca, das Kinderlied anzustimmen. Am Mittwoch (13.3.) hat es dann endlich mal wieder auf Mallorca etwas Niederschlag gegeben.

Die Menge hielt sich dabei in Grenzen: drei Liter pro Quadratmeter in Escorca, zwei in Alaró und 0,4 in Porreres und Banyalbufar.

Schon am Donnerstag war das kurze Regenintermezzo auf den meisten Teilen der Insel wieder vorbei. Im Nordosten kann es bei bewölktem Himmel bis mittags noch etwas tröpfeln. Auf den restlichen Teilen der Insel gibt es strahlenden Sonnenschein bei kaum Wolken.

Die Tageshöchsttemperatur beträgt 19 Grad in Felanitx, 17 Grad in Sa Pobla und Palma de Mallorca. In den Bergen um Lluc werden es 14 Grad. Nachts kühlt es auf zwei Grad in Palma de Mallorca ab, in Felanitx bleibt es bei sechs Grad milder.

Am Freitag gibt es Sonne pur. Die Temperaturen sollen sowohl tagsüber als auch nachts leicht im Vergleich zum Vortag ansteigen. Die Aussichten auf das Wochenende lassen das Herz höher schlagen. Bei viel Sonne sind Temperaturen um die 25 Grad drin. /rp