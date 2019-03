Polizei fasst vier Profi-Einbrecher nach langer Einbruchserie auf Mallorca

Die Nationalpolizei auf Mallorca vermeldet einen bedeutenden Schlag gegen eine Einbrecherbande, die seit Ende 2018 in mindestens 29 Wohnungen und Häuser auf der Insel eingestiegen sein sollen. Festgenommen wurden drei Personen, drei Männer sowie eine Frau im Alter zwischen 24 und 32 Jahren, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (14.3.) heißt.

Die Täter gingen laut Polizei immer nach dem gleichen Schema vor: Sie konzentrierten sich auf Wohnungen in Palma de Mallorca, brachen im Erdgeschoss ein, richteten größeren Schaden an und erbeuteten große Mengen Schmuck sowie Bargeld. Betroffen waren vor allem die Viertel San Agustin, Son Xigala, Secar de la Real, Son Moix und Sa Taulera. Drei Täter stiegen in die Häuser ein, ein Komplize hielt derzeit draußen die Stellung und bereitete die Flucht vor.

Es handle sich um Profis: Die Bande nutzte Strohleute für den Verkauf der Diebesbeute, verkaufte diese an unterschiedlichen Orten, stahl Fahrzeuge für die Einbrüche und wechselte diese stets. Die Festnahme gelang schließlich am 8. Februar bei Hausdurchsuchungen in Manacor, wobei sich der Hauptverdächtige zunächst verstecken konnte und erst am 5. März geschnappt wurde. Ein Teil der Beute sei inzwischen an die Besitzer zurückgegeben worden.

Die Polizei geht davon aus, dass weitere Einbrüche auf das Konto der Bande gehen. Opfer können sich bei der Behörde melden, um Diebesgut zu identifizieren. /ff