Schmu beim Führerscheintest: Polizei auf Mallorca nimmt fünf Verdächtige fest

Fünf Personen, die bei der Führerscheinprüfung mächtig geschummelt haben sollen, hat die Nationalpolizei auf Mallorca am Dienstag (12.3.) festgenommen. Den Ermittlungen zufolge nutzten die Verdächtigen versteckte Kameras und ein ausgetüfteltes Kommunikationssystem, um den Theorieteil der Prüfung - einen Ankreuztest - auch ohne Lernen bestehen zu können.

Die Prüflinge sollen - so der Stand der Ermittlungen - eine kleine versteckte Kamera auf der Brust getragen haben. So konnten sie Bilder von den Testaufgaben live an einen mithelfenden Fahrlehrer übermitteln. Dieser soll die Antworten der Ankreuztests per Funk übermittelt haben. Die Prüflinge hörten sie über einen versteckten Kopfhörer mit. /tg