Pensionen und Billig-Hotels auf Mallorca wollen sich Gehör verschaffen

Die neue Vereinigung bei der Präsentation am Freitag (15.3.). Foto: Pimem

Mehr Respekt vor den kleineren und billigeren Unterkünften auf Mallorca hat die neu gegründete Vereinigung kleiner Hoteliers auf der Insel bei der Verbandspräsentation am Freitag (15.3.) gefordert. Die Vereinigung repräsentiert 281 Herbergen, Pensionen, Gästehäuser und preiswerte Hotels, die keiner großen Kette angehören, erklärte der Vorsitzende Juan Manuel Ordinas. In den von ihm vertretenen Unterkünften arbeiten 3.500 Angestellte und im Jahr kämen rund zwei Millionen Gäste in den kleinen Hotels unter.

Ordinas kritisierte, dass sich die mallorquinische Politik zu sehr auf die großen Unternehmen und die teuren Sterne-Hotels konzentriere. Gleichzeitig forderte der Verbandsvorsitzende eine gerechtere Staffelung der Touristensteuer, die bei preiswerten Herbergen und Gästehäusern bis zu 17 Prozent des Übernachtungspreises ausmache, während sie bei Übernachtungen in Luxushotels für den Kunden kaum ins Gewicht falle. /tg