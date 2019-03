Neues Hotel in der Altstadt von Manacor geplant

Im etwas heruntergekommenen Ortskern von Manacor auf Mallorca soll künftig ein neues Hotel entstehen. Wie das Rathaus Manacor bestätigte, gibt es eine entsprechende Anfrage eines Architektenbüros, um ein Haus im Carrer Nou herzurichten. Über die Zahl der Zimmer und die geplante Kategorie des Hotels wurde zunächst nichts bekannt.

Zusammen mit zwei weiteren geplanten Hotel-Projekten könnte die Altstadt von Manacor damit eine Aufwertung erfahren. Denn auch an der Plaza de ses Verdures entsteht ein Hotel im sogenannten Can Massanet, dem ehemaligen Wohnhaus des Tenor-Sängers Àngel Massanet. Der Verkauf an eine Investorengruppe aus dem Baskenland steht kurz vor dem Abschluss.

Ein drittes Hotel soll im ehemaligen Kino Goya entstehen, in der Gegend der ehemaligen Einkaufsstraße Carrer Pou Fondo. Das Kino schloss im Jahr 2000 die Türen und steht seither zum Verkauf. /tg