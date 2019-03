Sonne und 25 Grad auf Mallorca

An diesem Wochenende ist Sonnencreme Pflicht. Wolken sind Mangelware auf Mallorca, und die Temperaturen schießen auf 25 Grad hoch.

Bereits am Freitag (15.3.) gibt es über der ganzen Insel einen strahlend blauen Himmel. Mit Ausnahme der Bergdörfer knacken alle Gemeinden die 20-Grad-Marke. Nachts wird es frisch: 3 Grad in Sa Pobla, 6 in Palma de Mallorca, 9 in Felanitx.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Der Samstag startet mit Nebel. Dieser verzieht sich am Vormittag, und ein traumhaftes Wochenende beginnt. In der Inselmitte um Sa Pobla werden 24 Grad erwartet, an der Küste pegelt es sich bei 22 Grad ein. Die Temperaturen nachts zeigen sich im Vergleich zum Vortag unverändert.

Schön geht es am Sonntag weiter. Wieder wird es etwas neblig, danach gibt es Sonne pur. Die Temperaturen steigen nochmal leicht an. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 18 Grad. Am Abend soll ein zügiger Wind aus südwestlicher Richtung aufkommen.

Liebe Leser, genießen Sie das schöne Wetter am Wochenende. Denn mit dem Start in die neue Woche soll es kalt und grau werden. /rp