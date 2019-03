Urlauber drohen drei Jahre Haft wegen Ausraster am Flughafen von Mallorca

Dieser Urlauber wollte den Mallorca-Urlaub bis zur letzten Minute bis ans Limit auskosten. Besoffen und unter Drogeneinfluss erschien der 51-Jährige Brite im Juni 2015 am Flughafen von Palma de Mallorca, um in seine Heimat zurückzufliegen. Angesichts des Zustands des Mannes verweigerte ihm eine Mitarbeiterin der Airline den Zugang zum Flugzeug.

Die Situation eskalierte schnell. Er entleerte aus Wut einen Feuerlöscher über die Mitarbeiterin. Daraufhin ging er prügelnd auf vier Polizisten los, die der Frau zur Hilfe gekommen waren. Zudem versuchte er, einen der Beamten zu beißen. Es war kein leichtes, den Touristen unter Kontrolle zu bekommen: Er war über zwei Meter groß und wog über 120 Kilo.



"Habe ich jemanden umgebracht?"

Einmal überwältigt, gaben ihm die Beamten ein Beruhigungsmittel und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er erst Tage später aus seinem Delirium erwachte. Komplett ohne Erinnerung an den Vorfall lautete seine erste Frage: "Habe ich jemanden umgebracht?"

Am Freitag (15.3.) sollte ihm in Palma der Prozess gemacht werden, doch der Mann erschien nicht. Der Richter erließ daraufhin einen Haftbefehl. Dem Mann drohen drei Jahre Haft und eine Geldstrafe von 900 Euro. Zudem soll er Schmerzensgeld an seine Opfer zahlen. Einer der Beamten war so schwer verletzt worden, dass er 51 Tage krankgeschrieben war, sein Kollege elf Tage. /pss