Sommerlicher Sonntag, Temperatursturz am Montag

Schöner könnte dieses Wochenende wettertechnisch nicht sein. Die Sonne scheint den ganzen Tag, kaum ein Wölkchen trübt den Himmel. In Sa Pobla werden am Sonntag (17.3.) laut der staatlichen Wetteragentur Aemet sogar bis zu 27 Grad erwartet. Man wähnt sich gar in einer alten Kinowerbung:

Doch ach, so geht es nicht weiter. Auf 16 Grad stürzen die Temperaturen in Sa Pobla herunter, in Palma de Mallorca ist es ein Grad mehr. Wolkenverhangener Himmel und starke Winde aus Nord und Nordost begleiten dieses unheilvolle Wetterjojo. Joni Mitchell singt im Hintergrund:

Und am Dienstag legt das Wetter noch einen drauf. Neben den weiterhin niedrigen Temperaturen und den starken Winden aus Norden gibt es vereinzelte Schauer, die sich örtlich zu Gewittern steigern können. Nun ja, machen Sie das Beste draus:

/pss