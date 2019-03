Cala Millor und Cala Bona stoppen nach Protest Bauarbeiten an Promenade

Die angefangenen Bauarbeiten in Cala Millor und Cala Bona auf Mallorca werden über die Urlaubersaison ausgesetzt und erst wieder im November fortgesetzt. Das entschied das Rathaus Son Servera nach Protesten der Tourismus-Branche in den beiden Küsten-Ortsteilen.

In Cala Millor wird die Touristen-Infomation an der Plaza Eureka erneuert. In Cala Bona betreffen die Bauarbeiten die Küstenpromenade. Die Gemeinde hatte für die beiden Projekte insgesamt 600.000 Euro an Zuschüssen erhalten. Beide Baustellen sollen Anfang 2020 fertiggestellt werden. /tg