Regen spült wieder Abwasser in die Bucht von Palma de Mallorca

Nach den Niederschlägen in der Nacht auf Dienstag (19.3.) hat das Rathaus in Palma de Mallorca ein Badeverbot für den Strand Can Pere Antoni verhängt. Der Regen haben Dreckwasser in die Bucht gespült.

Immer wieder kommt es vor, dass bei Regen das marode Abwassersystem der Inselhauptstadt überlastet ist und sich das Abwasser der Haushalte - einschließlich Fäkalien - mit dem Regenwasser vermischen und in die Bucht von Palma laufen. Während der Badesaison wird dann die rote Flagge gehisst. Da sich zur Zeit noch keine Rettungsschwimmer am Strand befinden, gibt es keine Flagge. auf das Badeverbot weisen Schilder hin. /tg