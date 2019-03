Der Winter auf Mallorca verabschiedet sich mit Schnee

Bei seiner letzten Möglichkeit erinnert das Wetter auf Mallorca nochmal daran, dass eigentlich noch Winter ist. Am Tag vor dem Frühlingsanfang gibt es reichlich Niederschlag, der in den Bergen als Schnee fällt, Gewitter und kühle Temperaturen.



Schnee und Hagel



Der Himmel über der Insel bleibt am Dienstag (19.3.) erstmal grau. Bis zum Abend soll sich daran nichts ändern. Immer wieder kann es regnen oder gar leicht hageln. Auch mit Gewitter ist zu rechnen. Ab einer Höhe von 800 Meter schneit es. Der Gipfel vom Puig Major ist bereits seit dem Morgen mit zehn Zentimetern Schnee bedeckt.

Kalte Nacht

Mehr als 14 Grad sind tagsüber nicht drin. Am Abend lockert der Himmel etwas auf. Dafür sinken die Temperaturen rapide herab: 1 Grad in Lluc, 3 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, 5 Grad in Felanitx.



So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Von wegen Frühling

Der Frühlingsanfang gestaltet sich mit winterlichem Wetter. Denn es wird am Mittwoch nur etwas besser. Der Himmel bleibt überwiegend bedeckt. Immer wieder kann es regnen, ab einer Höhe von 900 Metern schneit es wieder.

Der spanische Wetterdienst Aemet hat zwischen 12 und 21 Uhr die Warnstufe Gelb an der Nordküste ausgerufen. Dann drohen bis zu drei Meter hohe Wellen.

Die Temperaturen steigen leicht. 16 Grad werden in Palma de Mallorca erreicht, 15 Grad auf der restlichen Insel. Nacht wird es nicht mehr ganz so kalt. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 8 Grad herab.

Jetzt kommt der Frühling langsam

Zum Ende der Woche wird das Wetter deutlich besser. Am Donnerstag ist noch mit einem Sonne-Wolken-Regen-Mix zu rechnen. Ab Freitag wird es frühlingshaft mit einem Hauch Sommer. Denn zu angenehmen Temperaturen gibt es viel Sonne. /rp