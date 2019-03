Zentraler Bahnhof in Palma de Mallorca nach Brand evakuiert

Der zentrale Bus- und Zugbahnhof Estación Intermodal in Palma de Mallorca ist am Dienstag (19.3.) wegen eines Feuers evakuiert worden. Ersten Informationen zufolge brannte es in einem der Bahnwaggons. Dichte Rauchschwaden verbreiteten sich in der unterirdischen Station. Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen waren im Einsatz.

Personen wurden nicht verletzt. Eine Frau wurde wegen einer Panikattacke behandelt. Das Feuer wurde kurz nach 12 Uhr gemeldet. Nach einer guten halben Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr zog wieder ab, die Bahnstation wurde wieder geöffnet. /tg