Die grauen Wolken verlassen den Himmel über Mallorca

Der Frühling ist kalt und regnerisch gestartet. Nach einem milden Winter kam das etwas überraschend. Doch zum Wochenende hin soll es schöner werden.

Am Donnerstag (21.3.) ist noch einmal Aushalten angesagt. Denn graue Wolken und ein zügiger Wind von bis zu 70 Stundenkilometern lassen keine Frühlingsgefühle aufkommen. Die Temperaturen pegeln sich bei etwa 17 Grad ein. An der Küste herrscht wegen hohen Wellengangs Warnstufe Gelb. Immerhin lugt manchmal die Sonne zwischen den Wolken hervor.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

In der Nacht kühlen die Temperaturen in Palma de Mallorca und Sa Pobla auf 6 Grad ab, 11 Grad werden es in Felanitx.

Am Freitag nehmen die Sonnenstunden langsam zu. Palma de Mallorca soll dann auch die 20-Grad-Marke knacken. Auch nachts kühlt es nicht mehr so stark ab. Mit 10 Grad ist zu rechnen.

Die Aussichten auf das Wochenende sind vielversprechend: Sonne und steigende Temperaturen. /rp

