Brite von Mallorca-Fähre gestürzt

Die Seenotrettung sucht nach einem Briten, der von einer Fähre zwischen Mallorca und Ibiza gestürzt sein soll. Seit dem Freitag morgen (22.3.) läuft eine großangelegte Suchaktion.

Zu dem Zwischenfall kam es auf dem Schiff "Hypatia de Alejandria" der Reederei Baleària, die auf der Strecke Ibiza-Palma de Mallorca unterwegs war. Bei der Ankunft in Palma fiel auf, dass der Passagier fehlte. Bei dem Vermissten handelt es sich um einen 30-Jährigen, der zuletzt gegen 5 Uhr morgens gesichtet worden war.

An der Suchaktion sind ein Helikopter und die zwei Schiffe der Seenotrettung beteiligt, des Weiteren ein französisches Flugzeug, dass sich zufällig in dem Gebiet befand, sowie ein Helikopter der Guardia Civil. Zudem wurden alle Boote in dem Gebiet um Mithilfe gebeten. /ff