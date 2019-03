Ein kleiner Vorgeschmack auf den Mallorca-Sommer

Traumaft - das Mallorca-Wetter an diesem Wochenende ist schnell zusammengefasst. Das, was vom Samstag noch bleibt, ist wunderbar. Genauso wie der Sonntag. Am Samstag steigen die Werte in weiten Teilen der Insel auf 20 Grad, in der Sonne kommt es einem aber schon deutlich wärmer vor. Nachts kühlt es im Inselinneren auf 7 Grad ab, an den Küsten bleibt es zwei bis drei Grad wärmer.

Am Sonntag ist dann ebenfalls das heimische Auf-dem-Sofa-Liegen strengstens untersagt. Draußen wartet wolkenloser Himmel und noch einmal steigende Temperaturen. In der Inselmitte wird es rund 22 Grad warm, örtlich geht noch ein Grad mehr. Abends und nachts bleibt es wolkenlos, die Werte gehen zurück auf 6 bis 8 Grad, in der Bucht von Alcúdia bleibt es bei 12 Grad deutlich milder.

Und auch am Montag geht das Kaiserwetter weiter. An den Temperaturen ändert sich da noch nichts. Am Dienstag allerdings gehen die Werte signifikant zurück, der Sonnenschein bleibt der Insel aber erhalten. /jk

