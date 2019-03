Britische Urlauberin stürzt von Formentor-Aussichtspunkt

Erneuter Sturz in der Tramuntana auf Mallorca: Nur einen Tag, nachdem ein 20-jähriger US-Amerikaner in der Cala Deià tödlich verunglückte, ist am Sonntagmorgen (24.3.) eine britische Radurlauberin am Aussichtspunkt Es Colomer auf der Formentor-Halbinsel im Norden von Mallorca in die Tiefe gestürzt. Die Frau hatte Glück: Statt hunderte Meter in die Tiefe zu fallen, blieb sie nach einem Sturz von etwa sieben Metern auf einem Felsvorsprung verletzt liegen.

Die Bergrettungsabteilung der Feuerwehr holte die Frau in einer aufwendigen Rettungsaktion wieder nach oben. Auf einer Liege gelang es, die Frau nach oben zu transportieren. Die Einsatzkräfte riefen die Urlauber zu Vorsicht an den Steilhängen der Tramuntana auf. /jk