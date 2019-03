Festgenommener Bräutigam behauptet, er sei jetzt verheiratet

Ist er nun verheiratet oder nicht? Der 34-Jährige, der am Freitag (22.3.) in Palma de Mallorca während der Hochzeit in einem Gerichtssaal festgenommen wurde, ist sich dessen sicher. Die Behörden, die in der Jacke des Mannes Drogen gefunden und die Zeremonie deshalb abgebrochen hatten, bezweifeln das.

Bei dem Bräutigam handelt es sich um einen wegen mehrerer mutmaßlicher Delikte in Untersuchungshaft sitzenden 34-Jährigen. Für die am Freitag geplante Hochzeit hatte er Freigang. Wie berichtet traf er im Saal auf seine 43-jährige Braut und zwei Trauzeuginnen. Doch die Polizei fand in der Jacke des Ehemanns in spe zwei Kondome, die mit 90 Gramm Haschisch gefüllt waren. Außerdem stellten die Beamten ein weiteres mit Vaseline gefülltes Kondom sowie ein sehr kleines Handy in der Größe eines Feuerzeugs sicher.

Die Polizisten nahmen Braut, Bräutigam und Trauzeuginnen fest. Die Beamten vermuten, die drei Frauen hatten dem Mann die Drogen und Handy zugesteckt, damit dieser das Zeug ins Gefängnis schmuggeln könne.

Die Vorführung vor der Haftrichter ergab folgendes: Der Bräutigam verweigerte die Aussage bezüglich der Anschuldigungen. Allerdings gab er bei den Angaben zur Person an, dass er jetzt verheiratet sei. Er könne dies sogar mit der Unterschrift im Stammbuch beweisen. Die Haftrichterin ließ ihn wegen dieses Vorfalls frei. Da er aber wegen anderer Delikte in U-Haft ist, führten ihn die Polizisten dennoch wieder in eine Zelle.

Braut und Trauzeuginnen gaben vor Gericht an, sie hätten keine Drogen in der Jacke des Mannes verstaut. Sie hätten auch niemanden dabei gesehen. /tg