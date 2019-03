Polizei hebt Diebesschatz an der Playa de Palma

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben in einer Wohnung an der Playa de Palma mehr als 200 gestohlene Wertgegenstände entdeckt. Drei Personen wurden wegen Einbrüchen und Diebstählen festgenommen, wie die Polizei am Montag (25.3.) mitteilte.

Auf die Spur der Täter war die Polizei nach der Festnahme zwei anderer Verdächtiger in der Vorwoche gekommen. Die Mitglieder der jetzt festgenommenen Bande sollen Autos geknackt, Urlauber bestohlen und in Läden auf Diebestour gegangen sein. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Portugiesen und eine Spanierin. Der Drahtzieher ist hinlänglich polizeibekannt, er soll bereits mehr als 60 Mal festgenommen worden sein.

Sichergestellt wurden Handtaschen, Brieftaschen, Brillen, PCs, Fernsehgeräte, Werkzeug, Uhren, Arbeitsgerät sowie auch Ausweisdokumente. Einige dieser Objekte wurden bereits vor zwei Jahren gestohlen. Die Beamte gehen davon aus, dass es sich bei den sichergestellten Objekten um Diebesgut handelt, das schwerer auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen war. Man versuche nun, alle Opfer ausfindig zu machen. /ff