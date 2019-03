Sóller schafft mehr Platz am Strand Can Repic

Das wird die Badegäste in Port de Sóller auf Mallorca freuen: Bagger haben den Sand am Can Repic in der Bucht von Sóller besser verteilt, sodass der beliebte Strand jetzt weniger steil ist und dafür mehr Fläche bietet.

Über die Jahre hatte sich der Sand immer stärker vor der Mauer der Strandpromenade aufgehäuft. Damit war die nutzbare Liegefläche immer kleiner geworden. /tg