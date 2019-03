Viel Sonne auf Mallorca, aber auch Wind und hohe Wellen

So schön war das Wetter am Montagmittag in Port d´Andratx.

Die Woche auf Mallorca hat sonnig begonnen. Allerdings sind hohe Wellen und einige starke Böen im Anmarsch auf die Insel.

Nach Auflösen des Frühnebels am Montag (25.3.) dominiert die Sonne den überwiegend wolkenfreien blauen Himmel. Vorerst bleibt es schwach windig. Die Temperaturen schwanken in Palma de Mallorca zwischen 22 Grad am Tag und 5 Grad in der Nacht. Im Gebirge kann es nachts noch richtig kalt werden (1 Grad in Escorca).

Am Dienstag wird es frischer (Höchsttempertur in Palma 17 Grad). Und ab Nachmittags bläst ein starker Wind aus nordöstlichen Richtungen. An der Küste gilt die Warnstufe Orange wegen hoher Wellen. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Immer wieder werden Mallorca-Urlauber beim Spaziergehen an der Küstenpromenade von überraschend hohen Wellen eingeholt. Der Himmel bleibt überwiegend wolkenfrei.

Für Mittwoch gibt das Wetteramt Aemet Entwarnung. Der starke Wind vom Vortag belästigt noch Menorca, auf Mallorca kommt er nur noch als harmlose Brise daher. Am überwiegend heiteren Himmel scheint die Sonne. Spätestens ab Donnerstag steigen die Temperaturen dann wieder an und erreichen hoffentlich die 20-Grad Grenze.

